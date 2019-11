Météo France : les prévisions pour ce mercredi 20 novembre (et pour la fin de semaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

C’est dans la grisaille que débute cette journée. Hier, en début de nuit, des nuages bas ont envahi la région, et ce matin, la visibilité est brumeuse sur l’ensemble de nos départements, quelques brouillards notamment dans nos vallées, peuvent même être présents. Lentement, très lentement, cette grisaille va évoluer, quelques éclaircies sont espérées à la mi-journée sur l’ouest, selon Météo France. Le vent orienté à l’ouest-sud-ouest est faible.Logiquement cette après-midi le ciel va quand même se découvrir par endroit, laisser l’astre solaire faire quelques percées, mais il semblerait que les nuages restent plus tenaces sur le centre de la région. C’est en fin de journée (quand le soleil sera couché ?) que les éclaircies se feront plus larges.Les températures atteignent aujourd’hui le « pic de fraîcheur » avec des minimales de -1° à +1° (nombreuses gelées !), et des maximales en moyenne 3 degrés en dessous des valeurs généralement observées aux alentours du 20 novembre, 5° et 6° localement 7° pour Senlis.Encore de la grisaille, mais moins tenace qu’aujourd’hui. En milieu de journée le ciel va se voiler pour nous délivrer une ambiance lumineuse. Dans le courant de l’après-midi, par l’ouest, arrivera un front peu actif qui traversera la région avec son lot de pluies faibles et intermittentes. Les températures amorceront leur remontée : -1° à +2° le matin, 8 à 10° l’après-midi.Après dissipation de la grisaille matinale, la journée semble se dérouler dans une ambiance agréable, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avant que n’arrive par le sud, un voile de nuages annonçant de faibles pluies la nuit suivante sur toute la région. Encore une petite marche de franchie pour les températures : 3° à 6° le matin, et 9 à 11° l’après-midi.Enfin avec un indice de confiance de 2 sur 5, si cela se confirme, nous devrions passer la journée desous une épaisse couche nuageuse, nous nous consolerons de l’absence du soleil avec des températures qui poursuivront leur « ascension » 6° à 8° au petit matin et 10° à 12° pour les maximales.