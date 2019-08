Météo France : les prévisions pour ce mercredi 21 août (et pour les prochains jours)

Mercredi



À partir d’aujourd’hui, le temps va se faire beaucoup plus ensoleillé grâce à des conditions anticycloniques bien établies sur la France.On démarre tout de même ce mercredi, avec brumes et brouillards mais qui se dissipent assez vite pour laisser la place à un bel ensoleillement, selon Météo France.Quelques nuages élevés peuvent être présents associés à de timides cumulus. Mais ils peineront à exister. Et c’est bel et bien le soleil qui nous tiendra surtout compagnie ce mercredi.Les températures minimales évolueront en matinée en dessous des normales, avec de 6 à 14 degrés.6 degrés à Beauvais et 9 à Saint Omer comme températures minimales.En revanche, en journée, ce sera l’inverse…les maximales repasseront au-dessus des moyennes…20 à 24 degrés. 22 à Calais. 23 pour Abbeville.Nous gardons nos conditions anticycloniques, ce qui continue de repousser toute perturbation vers les îles britanniques. Le temps sera donc encore très agréable et ensoleillé. Et surtout les températures continuent leur hausse avec jusque 23 degrés l’après-midi.C’est une arrivée d’air chaud qui va faire grimper le thermomètre encore un peu plus. Le tout, dans une ambiance qui restera pleinement ensoleillée.Pas de changement. Nous sommes toujours protégés par notre anticyclone qui nous garantit un temps ensoleillé et chaud !Les maximales pousseront jusque 28 degrés en moyenne…(Si c’est votre dernière semaine de vacances, profitez-en bien ;-)Texte : Thomas Leridez