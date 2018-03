Météo France : prévisions pour ce mercredi 21 mars et pour les prochains jours

Les prévisions pour la fin de semaine selon Météo France



Jeudi

Vendredi

Samedi

Le 80ème jour de l’année commence sous les nuages. Ce sont des nuages bas qui peuvent localement rendre les visibilités médiocres (sur l’est de la région entre autre). Sous cette couche nuageuse quelques gouttes peuvent aussi se manifester. Ceci dit tout n’est pas gris puisque le soleil peut parfois réussir à se montrer ! Bonne nouvelle avec le vent qui est faible à modéré.À la faveur des éclaircies nocturnes le thermomètre est encore bien descendu mais moins que ces derniers jours puisque Météo France prévoit 0° à -2° dans les terres, 0° à +2° sur le littoral.les nuages bas semblent « s’élever » (même si ils restent très nombreux) le ciel va devenir plus variable, les éclaircies reviennent par la côte, mais des averses peuvent aussi se développer principalement sur la partie orientale de la région.Les maximales du jour restent fraîches elles s’échelonnent de 5° à 8°.Cela se confirme, une perturbation va aborder la région par l’ouest. Toute la journée le ciel sera couvert avec des pluies faibles (surtout sur l’est) quelques flocons pourraient encore tomber aux heures les plus froides sur l’Avesnois et la Thiérache. Avec cette dégradation les rafales de vent (de secteur ouest) feront leur retour 40km/h.Les minimales seront de l’ordre de 0° à 4° (et oui elles remontent !!) les maximales approcheront les normales de saison 6° à 10°.Une autre perturbation va arriver. Elle va perdre de son intensité en arrivant sur les Hauts-de-France, le ciel se chargeant de nuages le matin, donnant de faibles pluies à la mi-journée par l’ouest. Le vent aura basculé au secteur sud sera modéré à assez fort (rafales de 40 km/h dans l’intérieur, 60 km/h sur la côte). Avec ce flux de sud nous allons enfin retrouver des températures « de saison » 2° à 4° le matin, 7° à 9° l’après-midi.Troisième perturbation ! Nous serons concernés par la partie la moins active de celle-ci mais hélas le ciel sera couvert avec des précipitations faibles et éparses qui vont arriver par le sud dans l’après-midi et nous concernerons tous en fin de journée. Minimales de 2° à 5°, maximales de 9° à 11°.Textes : Anne-Sophie Roquette