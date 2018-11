Météo France : prévisions pour ce mercredi 21 novembre et pour les prochains jours

Mercredi

Dans l’après-midi

Jeudi

Vendredi ?

La grisaille va lentement évoluer et comme bien souvent, c’est par le littoral que les éclaircies vont faire leur retour. Le vent est orienté au secteur sud-sud-est et il est faible.. Dès potron-minet les thermomètres affichent -3° par endroit dans l’Aisne et au plus « haut » +2° en bord de mer.Les éclaircies progressent dans l’intérieur, il n’y a que sur l’est des Hauts-de-France que les nuages sont plus présents. Quant au vent, il est variable, faible à modéré.Les maximales grappillent localement 1 petit degrés, la fourchette du jour est de 3 à 6°.Les minimales iront de -2° à 0°, les maximales bien qu’en légère hausse seront toujours fraîches.Un peu le même programme, grisaille puis ciel changeant l’après-midi où les nuages prédominants laisseront un peu de place au soleil. Le froid persistera le matin, les maximales commenceront à se rapprocher des valeurs de saison.Textes : Anne-Sophie Roquette