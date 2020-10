Météo France : les prévisions pour ce mercredi 21 octobre (et les jours suivants)

Les jours suivants

Qualité de l'air

En seconde partie de nuit, la tempête, nommée Barbara, est remontée par le sud et a fusionné avec la dégradation d'hier, accompagnée d'un renforcement du vent qui pousse en pointes voisines de 60 à 70 kilomètres par heure. Les précipitations continues, parfois marquées sur la moitié ouest du territoire, se décalent progressivement vers le nord en matinée.À l'arrière, le ciel reste très encombré malgré quelques éclaircies ponctuées d'averses faibles et éparses. Le vent bascule au sud-ouest, il est assez fort et les rafales affichent 60 à 90 kilomètres par heure dans l'intérieur, voire 100 sur le Pas-de-Calais, jusqu'à 110 sur les caps.Le flux de sud nous amène néanmoins de l'air chaud et les températures sont revues à la hausse, avec 12 à 13° au lever du jour.Les maximales ne sont pas en reste et dépassent allègrement les moyennes : 18 ou 19° au littoral, 20 dans les terres, jusque 21 vers Château-Thierry.voit le retour d'un calme relatif sous un ciel changeant, mais encore bien nuageux où percent quelques éclaircies entre deux averses faibles et éparses. Le vent de sud est faible, minimales 11 à 14°, maximales 16 à 19., on note encore pas mal de grisaille au matin, puis tout ceci se disloque dans l'après-midi et seules subsistent quelques averses au littoral. Le vent est modéré avec quelques rafales côtières, minimales 8 à 12, maximales 15 à 18.Le scénario est quasiment identique, mais avec un vent qui se renforce à nouveau et pousse en pointes de 40 à 50 kilomètres par heure dans l'intérieur, 55 à 60 au littoral.Ce mercredi 21 octobre, la tempête Barbara nous apporte de la pluie et un vent soutenu : les polluants émis seront bien dispersés et la qualité de l'air restera donc bonne sur l'ensemble de la région.Pour préserver cette qualité, privilégiez les modes de transport les moins polluants, comme le vélo ou la marche, tout en respectant les gestes barrière recommandés.