Météo France : les prévisions pour ce mercredi 22 avril (et les prochains jours)

Après un beau mardi, le temps sera de nouveau très ensoleillé partout dès le début de journée de ce 22 avril, avec encore un petit vent modéré au littoral autour de 30 km/h, annonce Météo france.Au fil des heures, pas de changement ! On garde encore nos très bonnes conditions anticycloniques. En revanche, le vent se renforce un peu. Il pourrait être modéré à temporairement assez fort sur le littoral exposé.Les températures ce mercredi matin varient entre 7 et 11 degrés : 7° à Calais, 9° à Saint-Quentin et 11° à Dunkerque.Dans l'après-midi, le mercure oscille entre 17 et 24 degrés du littoral vers l’intérieur : 23° à Beauvais et 24° à Valenciennes., on garde la même équipe, composée uniquement d’éclaircies. A noter qu’il va faire très doux pour la saison avec des maximales qui gagnent 2 ou 3 degrés par endroit. Températures de 9 à 24 degrés., la vaste zone anticyclonique qui s’était installée sur le nord de l’Europe depuis le début de la semaine s’affaisse quelque peu. Conséquence : des nuages se forment, essentiellement dans le sud de la Picardie., ce sera la même configuration, les éclaircies seront prédominantes, mais accompagnées de quelques passages nuageux. Températures de 8 à 21 degrés.La qualité de l'air devrait être moyenne sur une très grande partie de la région ce mercredi, en raison d'une augmentation des concentrations en ozone et en particules sur le littoral, couplée aux conditions météo défavorables à une bonne dispersion des polluants.Et comme chaque jour, retrouvez les informations sur la qualité de l'air sur www.atmo-hdf.fr