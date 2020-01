Météo France : les prévisions pour ce mercredi 22 janvier (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

► MercrediCette nuit, les visibilités ont rechuté. Encore beaucoup de brumes et brouillards givrants que l’on retrouve ce mercredi matin.Dans l’Aisne, quelques éclaircies ne sont pas impossibles, selon Météo France.Dans l’après-midi, l’ensoleillement devrait être généreux. Ailleurs, l’évolution sera moins lumineuse. Après la dissipation des grisailles matinales, la situation évolue peu et les nuages restent très majoritaires sur les Hauts-de-France.Côté thermomètre, les gelées concerneront l’entièreté de l’intérieur des terres.- 4 à Senlis et Creil- 2 à Lille et HemEn journée, 4 à 8 degrés pour les maximales.4 à Beauvais et Luchy8 à Calais et Frethun.► JeudiAvec le maintien des conditions anticycloniques, la grisaille persiste en ce milieu de semaine. Toutefois, on pourra noter un net radoucissement de la masse d’air avec des températures qui se rapprochent des normales au petit matin. Les gelées ne concerneront plus que l’Aisne et l’Oise.► VendrediEncore un temps très brumeux au lever du jour, sauf dans le nord et le Pas de Calais. L’évolution devrait être ensuite favorable avec un temps frais, sec et peu nuageux.► SamediMême scénario que les jours précédents : grisaille au petit jour et amélioration au fil de la journée, avec des températures qui continuent de remonter.Texte : Thomas Leridez