Météo France : prévisions pour ce mercredi 22 juillet (et pour les prochains jours)

► MercrediOn ne note pas de grand changement en altitude où la dorsale anticyclonique est toujours présente, mais en surface les pressions sont en légère baisse alors qu'une perturbation circule au nord du Royaume-Uni.En début de matinée, le soleil domine dans le ciel, puis au fil des heures, quelques nuages élevés font leur apparition par le nord tout en n'affectant pas l'impression de beau temps.Dans l'après-midi, les nuages élevés gagnent du terrain dans les terres et seul le sud-est des Hauts-de-France semble rester épargné. Tout cela n'est pas bien méchant et l'impression reste celle d'une belle journée. Le vent de nord à nord-est est faible à modéré durant toute la journée.► TempératuresLes minimales sont par endroit 3° au-dessous des normales : 8 à11° dans les terres, 10 à 15 à la côte.Les maximales sont stationnaires : 19 à 21 au littoral, 22 à 26 dans l'intérieur.► Et pour le reste de la semaine ?Jeudi, les pressions diminuent encore et une dépression au nord-est de l'Angleterre favorise l'approche d'une dégradation par le nord-ouest.La journée reste néanmoins agréable, mais les nuages d'altitude se font de plus en plus épais, annonciateurs de la dégradation qui donne ses premières gouttes en fin de nuit suivante le long du littoral, avant de s'enfoncer dans les terres au fil de la journée de vendredi avec des précipitations faibles et éparses.Tout cela augure pour samedi d'un temps plutôt maussade, partagé entre rares éclaircies et passages pluvieux, sous un vent modéré à assez fort.► La météo des plagesSous des pressions en légère baisse, le soleil dominateur du début de matinée cède du terrain au profit de nuages qui font leur apparition au fil des heures, sans parvenir toutefois à altérer l'impression de beau temps sur nos plages ! Le seul bémol reste une fois de plus les maximales sous abri qui peinent à grimper, avec sur le sable 20° à Loon Plage et Le Portel, 21 à Mers-les-Bains, 17 ou 18 dans l'eau. Le vent de nord-est de la frontière belge au cap Gris –Nez est à 5 ou 10 nœuds, de nord-ouest jusque la baie d'Authie, de 10 à 15 nœuds. La mer est belle partout. L'indice UV affiche une valeur de 7, restez donc prudents et renouvelez l'application de crème solaire, particulièrement entre 12 et 16 heures.► La qualité de l'airLe ciel partiellement voilé demain permettra de limiter la formation d'ozone dans les Hauts-de-France et les concentrations de polluants devraient être suffisamment modérés pour maintenir pour que la qualité de l'air soit bonne sur l'ensemble de la région.Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air sur atmo-hdf.fr Texte : Paul Renard