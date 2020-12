Météo France : les prévisions pour ce mercredi 23 décembre (et les jours suivants)

Aujourd'hui, pour la troisième matinée consécutive, on retrouve la perturbation arrivée lundi, avec son lot de nuages et de pluies encore abondantes, donnant en milieu de journée des cumuls importants depuis la veille, atteignant 15 à 30 millimètres voire jusque 40 en Avesnois et en Thiérache. Le vent de sud-ouest est modéré, localement assez fort.

© METEO FRANCE

Après les pluies du matin et du début d'après-midi, un régime d'averses se met en place et, là encore, les cumuls sur 24 heures peuvent atteindre 10 à 25 millimètres. Le vent reste modéré à assez fort avec des rafales jusque 60 kilomètres par heure.

© METEO FRANCE

Les minimales restent très douces et affichent 10 ou 11° partout.

© METEO FRANCE

Il en va de même des maximales, avec 13 à 15° d'est en ouest.

© METEO FRANCE

Les jours suivants

Une nouvelle onde traverse la région dans la nuit, laissant un ciel de traîne ponctué d'averses, Le vent bascule au nord dès la matinée, il est modéré à assez fort avec des rafales jusque 85 kilomètres par heure sur la mer du Nord.

Il amène une chute brutale des températures, avec 8 à 9° le matin, 3 à 5 en soirée, ce qui occasionne du grésil, voire quelques flocons sous les averses au nord du territoire.

© METEO FRANCE

Vendredi, le temps reste instable, donnant des averses accompagnées de grésil ou de pluie et neige mêlée qui disparaissent dans l'après-midi. Le vent reste bien présent, minimales 1 à 4°, maximales 5 à 8.

Enfin samedi, les nuages dominent avec encore des ondées éparses. Le vent rebascule au sud-ouest, il est modéré à assez fort, les minimales s'échelonnent de 1 à 4°, les maximales, en hausse, de 7 à 10.

Qualité de l'air

Ce 23 décembre, la qualité de l'air reste bonne sur les Hauts-de-France, les polluants étant efficacement dispersés par le vent et la pluie qui continuent de toucher la région.

© METEO FRANCE

Le chauffage domestique émet des particules polluantes : faire entretenir votre chaudière et votre conduit de cheminée permet de limiter la pollution et de consommer moins d'énergie.

Notez enfin que l'indice de la qualité de l'air évolue. Le nouvel indice prendra en compte les particules PM 2,5, celles qui touchent plus profondément le système respiratoire. Il sera aussi plus précis, prenant en compte, non seulement les agglomérations de plus de 100 000 habitants, mais aussi les zones rurales. Rendez-vous le 4 janvier pour découvrir la nouvelle carte sur notre antenne !