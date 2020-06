Météo France : prévisions pour ce mercredi 24 juin et pour les prochains jours

► Mercredi

Le temps va vraiment devenir très lourd avec une météo plus qu’estivale.

La situation évolue toujours peu et le soleil continue de régner en maître. À noter encore une petite brise sur la bande côtière.

On la retrouvera dans l’après-midi, ainsi qu’un vent d’est modéré dans les terres. Pour le reste, les conditions restent toujours très ensoleillées. N’oubliez pas avec cette météo d’avoir un œil attentif envers les personnes les plus sensibles et les plus exposées.

► Températures

Le matin 3 degrés au-dessus des normales

14° à Senlis et Rieux

18° à Dunkerque et Grand Fort Philippe

Dans l’après-midi, on sera 10 degrés au-dessus des moyennes.

29° pour Abbeville et Bellancourt

32° à Valenciennes et La Sentinelle

► Jeudi

L’anticyclone qui nous protège et nous offre ces conditions, commence à se décaler mais on ne verra pas encore de changement.

Le ciel restera limpide et la journée sera encore très chaude.

Températures de 16 à 30 degrés.

► Vendredi

La matinée démarre bien avant, au fil des heures, des cumulus qui bourgeonnent, avant de devenir menaçants en fin de journée aux frontières avec la Normandie.

Un coup de tonnerre est à attendre en soirée.

► Samedi

On retrouvera cette activité électrique dans l’Oise et possiblement la Somme.

► QUALITE DE L’AIR

La journée de mercredi sera encore chaude et ensoleillée. Tout cela va évidemment favoriser la formation d'ozone. La qualité de l'air restera donc moyenne sur la majeure partie des Hauts-de-France ; elle sera médiocre sur le littoral et jusque Saint-Omer.

Retrouvez toutes les mesures de la qualité de l'air du www.atmo-hdf.fr

Texte : Thomas Leridez