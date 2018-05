Météo France : prévisions pour ce mercredi 23 mai et pour les prochains jours

Mercredi



Températures





Balayons rapidement la suite de la semaine, qui va certainement être caractérisée par ...

La « chaleur » !



Jeudi



Vendredi



Enfin la tendance pour samedi.

En raison du mouvement social qui a touché une partie du personnel de Météo France hier, ce bulletin est réalisé à partir de données automatisées et ne bénéficie pas de son expertise habituelle.Selon toute logique aujourd’hui, les conditions météo ne vont guère évoluer etHélas à la mi-journée les averses vont certainement se multiplier et nous risquons de retrouverLa douceur persiste puisque à la fin de la nuitPassages nuageux et éclaircies au programme, ainsi que des averses et pourquoi pas encore un coup de tonnerre en fin de journée ! Températures moyennes 14° le matin, 22° l’après-midi.Nous devrions en fin de nuit retrouver beaucoup de nuages,. L’atmosphère en journée deviendra de plus en plus « chaude ».La journée semble commencer avec des averses résiduelles (restes de la veille au soir), ensuite le ciel se dégage il fait de plus en plus chaud ce qui nous laisse penser au retour d’orages en fin de journée.Textes : Anne-Sophie Roquette



