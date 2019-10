Météo France : les prévisions pour ce mercredi 23 octobre (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Ce matin, les nuages ont à nouveau pris possession du ciel des Hauts-de-France. L’ambiance est grise (parfois « brumeuse » par endroit) et de petites pluies peuvent être présentes sur l’ouest de la région. La bonne nouvelle est que le ciel va commencer à s’éclaircir dans la matinée, par l’est de notre territoire, selon météo France.L’après-midi se poursuit donc avec certes pas mal de nuages, mais l’ambiance est lumineuse grâce aux apparitions d’éclaircies. Le vent reste faible à modéré.Au petit matin comptez sur une fourchette allant de 7 à 10°. Les maximales font un sacré bond en avant par rapport à hier (13 à 15°) puisque cet après-midi Météo France annonce 15 à 19°.La journée commencera sous un soleil bien présent, puis, à la mi-journée par l’ouest, va arriver une dégradation accompagnée de petites pluies. Cette zone de faibles pluies va balayer la région dans l’après-midi et sera escortée par un vent de sud-sud-ouest sensible (rafales de 40 à 50 km/h dans les terres, 60 km/h en bord de mer). Les températures seront toujours douces pour la période (12° et 19°)Nous conservons le vent sensible, mais pas la pluie ! Le ciel généralement nuageux offrira quand même des éclaircies plus belles sur la façade est de la région ! Les maximales seront en baisse (16°)Avec un indice de confiance de 3 sur 5, il semblerait qu’après dissipation de la grisaille matinale nous ayons une belle journée d’automne avant l’arrivée de nuages par l’ouest en soirée. Néanmoins, le vent sera toujours de la partie (rafales de 40 à 50 km/h).