Météo France : les prévisions pour ce mercredi 24 avril (et pour les prochains jours)

Mercredi

Après-midi

Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Jeudi

Vendredi

Et pour le week-end ?

Doucement mais sûrement le mauvais temps remonte sur notre région, selon Météo France. À son approche, le vent se renforce et souffle en rafales de 50 à 70 km/h, quant au ciel de ce matin il essentiellement chargé de nuages élevés, avec localement quelques plaques de nuages bas, mais la luminosité demeure.Dans l’après-midi, tout en perdant de son activité, le fameux front continue à remonter prenant la forme d’un ciel de traîne. Dans ce ciel parfois très nuageux, s’échappent des averses qui peuvent prendre un caractère orageux sur le sud-ouest de notre territoire. Ces averses gagneront le nord de la région en seconde partie d’après-midi. En soirée toute la région retrouvera un temps calme (les rafales de vent faibliront) avec des éclaircies.Les minimales restent élevées pour la période puisque que nous devrions avoir aux alentours de 6° le matin et que ce matin les thermomètres vont afficher 10 à 15°.Les maximales continueront à baisser tout en restant agréables 19 à 23°.Pluies le matin, puis averses parfois instables l’après-midi. Encore des rafales de vent (de 50 à 60 km/h) et la baisse des températures va continuer :8 à 11° le matin, 14 à 17° au meilleur de la journée.Nous serons à l’arrière de la perturbation passée jeudi, le ciel de traîne pourra nous offrir de belles éclaircies en matinée et dans l’après-midi les nuages seront plus nombreux et porteurs d’averses. (Rafales autour de 60 km/h). Minimales de 6 à 9, maximales de 16 à 19°.Pour commencer le week-end prochain la tendance est loin d’être aussi belle que le week-end dernier, ne serait qu’à cause des températures de ce samedi (minimales de 6 à 9°, maximales de 12 à 14°) mais aussi à cause du ciel qui sera chargé et pluvieux le matin, avec des averses fréquentes et parfois bien marquées l’après-midi le tout accompagné d’un vent assez fort en rafales (70 à 90 km/h).Textes : Anne-Sophie Roquette