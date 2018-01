Météo France : prévisions pour ce mercredi 24 janvier et pour la fin de semaine

Mercredi

Les nuages arrivés hier sont encore bien présents ce matin et continuent à délivrer de petites pluies faibles. Dans la matinée le vent de secteur sud-ouest va se renforcer les rafales atteignant 50 à 70 km/h sur l’ensemble de la région, 80 à 90 km/h.Il devrait nous offrir une courte accalmie, les pluies devenant plus intermittentes, mais en fin de journée/soirée, une limite plus active (le front froid de la perturbation) va balayer la région avec des pluies passagèrement plus importantes. Le vent baissera d’intensité en première partie de nuit.Le fait marquant de cette journée, c’est la douceur qui va régner pour la saison, cette dernière s’accentuant dès le matin puisque les minimales évoluent de 9 à 11°, un petit cran de plus l’après-midi avec 12 à 14°.En seconde partie de nuit notre fameux « front froid » se retrouvera sur l’est de la région avec ses pluies modérées et des rafales de vent (60 / 70 km/h) par l’ouest nous allons passer en ciel de traîne pour la journée de jeudi. Selon Météo France cette traîne sera peu active dans l’intérieur, un peu plus sur les côtes (donc plus d’averses). Les températures moyennes seront en légère baisse : 7° et 10°.les faibles averses qui se produiront durant la nuit sur le littoral devraient gagner l’intérieur de notre région dans le courant de l’après-midi, pour s’atténuer en soirée. Le thermomètre continuera à baisser un peu 4° et 9°.Enfin avec un indice de confiance de 3 sur 5, la tendance pour samedi : Le ciel sera changeant nous offrant par moment de belles éclaircies et les températures encore un peu plus fraîches : 2° et 8° (minimales et maximales moyennes).Textes : Anne-Sophie Roquette