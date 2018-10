Météo France : les prévisions pour ce mercredi 24 octobre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Nous restons ce mardi sous l’influence de hautes pressions centrées au large de la Grande Bretagne, selon. Mais en cette saison, un anticyclone ne garantit pas forcément du beau temps et ce matin, il y a fort à parier que la grisaille s'imposera jusqu'à la mi-journée sous forme de nuages bas.Ça se confirme dans l'après-midi. La couche nuageuse se fait tenace et n'évolue que difficilement. On peut toutefois espérer quelques trouées et des éclaircies plus franches ici ou là. Le vent est faible.Les températures minimales seront 2 degrés au dessus des moyennes de saison. De 7 à 14 degrés. 8 à Valenciennes et Aniche. Et déjà 14 degrés à Dunkerque et Grande-Synthe.Dans l'après-midi, maximales comprises entre 15 et 18 degrés. 17 pour Arras et Liévin. 17 toujours à Calais et Marck.La suite de la semaine maintenant dans les Hauts-de-France.les hautes pressions vont jouer leur rôle pleinement cette fois-ci. Après la dissipation des rares grisailles matinales qui se seront mises en place en fin de nuit, c'est une journée sous le soleil qui devrait etre la notre, avec un temps sec. Températures quasi stationnaires, de 8 à 17 degrés., l'anticyclone qui nous protégeait commence à se décaler et la situation va commencer à se compliquer avec davantage de nuages, un ciel chargé, et quelques rares gouttes possibles ici ou là. Températures de 7 à 15 degrés.Et puis, c'est une journée changeante, avec un temps qui alterne entre nuages, éclaircies et averses… Le vent se renforce aussi évoluant en rafales au littoral…Et surtout, les températures passeront en dessous des moyennes de saison variant de 4 à 11 degrés seulement sur l'ensemble de la journée.