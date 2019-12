Météo France : les prévisions pour ce mercredi 25 décembre (et pour les jours suivants)

© METEO FRANCE

Ce mercredi, nous retrouvons des conditions anticycloniques avec une dorsale en altitude et de l’air froid en surface. Nous allons donc bénéficier d’un temps sec mais nettement plus frais ! Avec l’humidité résiduelle plaquée au sol par les pressions élevées, le ciel reste néanmoins généralement nuageux, voire bien encombré à l’est des Hauts-de-France.Dans l’après-midi, si ues nuages sont encore bien présents, le temps se fait bien lumineux partout avec de beaux passages ensoleillés. Le flux de nord-ouest reste, quant à lui, faible à modéré durant toute la journée.Ce vent de nord nous amène une masse d’air plus fraîche et les températures s’en ressentent, tant pour les minimales, de 3 à 7° au petit matin,…… que pour les maximales, avec néanmoins des valeurs qui restent au-dessus des moyennes de saison : 8 ou 9° partout.Le répit anticyclonique est de courte durée, puisqueune dépression sur l’Irlande pilote une nouvelle dégradation. La journée débute sous un ciel voilé, puis, l’ambiance se fait nuageuse et faiblement pluvieuse pour le reste de la journée. Le vent a pivoté au secteur sud, faible à modéré et les minimales sont encore revues à la baisse avec 1 à 3°., malgré le contexte anticyclonique, la journée reste très nuageuse et humide, sous des températures qui repartent à la hausse et enfin samedi, la masse d’air bien humide est plaquée au sol par les hautes pressions, amenant de la grisaille partout sur une bonne partie de la journée.Toute l’équipe météo de France 3 Hauts-de-France vous souhaite un Joyeux Noël !