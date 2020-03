Météo France : les prévisions pour ce mercredi 25 mars et pour les prochains jours

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite

Pas de changement à attendre pour ce mercredi... Selon Météo France, nous sommes toujours protégés par un vaste anticyclone centré sur la Biélorussie. Il continue de nous apporter une masse d’air fraîche et sèche… Du coup, soleil dès le lever du jour !Dans l'après-midi, le ciel continuera d’être dégagé avec un temps qui reste bien ensoleillé. Le vent évoluera lui de secteur nord-est, et devrait être modéré dans l’ensemble.Les températures ce mercredi matin varient entre -3 et 2 degrés : -2° pour Amiens et Allonville, 2° à Boulogne-sur-Mer et Echinghen.Dans l'après-midi, les températures se situeront dans les moyennes de saison, avec 10 à 12 degrés attendus : 11° à Dunkerque, 12° à Beauvais., nos conditions anticycloniques continuent de faire rempart à toute offensive nuageuses. Seuls quelques nuages élevés tenteront vainement de s’immiscer dans l’ouest des Hauts-de-France. On retrouvera un peu de vent de nord-est autour de 40 km/h. Températures de 0 à 11 degrés., on garde des hautes pressions sur la région. Cependant, une dépression se creuse en Italie et nous apportant des nuages. Températures de 2 à 14 degrés., le ciel va se faire plus agité avec un temps couvert sur la totalité des Hauts-de-France, accompagné de pluies faibles qui tombent un peu partout. Les températures remontent le matin, mais baissent en journée.