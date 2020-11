Météo France : prévisions pour ce mercredi 25 novembre et pour les prochains jours

► MercrediNous conservons un temps calme sous un ciel voilé avec des plaques de nuages bas.En matinée le temps est stable avec un ciel toujours chargé en nuages bas qui nous arrivent par le sud des Hauts-de-France.C’est donc dans le Nord que l’on retrouvera quelques trouées.Au fil des heures, c’est l’inverse. les rares trouées qui donneront un peu plus de luminosité seront à localiser dans le sud picard, tandis que dans le nord, la couverture nuageuse s’épaissit, une grisaille qui devrait persister jusqu’en fin de journée.► TempératuresLe matin de 2 à 6 degrés4 pour Amiens et Bonnay5 à Calais et CoquellesDans l’après-midi, 10 à 12 degrés attendus10 à Valenciennes et Curgies12 pour Abbeville et Saint-Valéry-sur-Somme► JeudiLes visibilités seront réduites et les nuages très présents, surtout en se rapprochant des côtés.On notera quand même des éclaircies qui devraient cette fois se développer un peu partout.Et puis en soirée et la nuit suivante, un passage perturbé aborde les Hauts-de-France.Il encombrera le ciel une grande partie de la journée de vendredi. Peut-être quelques fugaces éclaircies le long des côtes en fin d’après-midi.► Et puis samediLes nuages seront encore dominants en remontant vers le nord, tandis qu’ailleurs après dissipation des grisailles matinales, les éclaircies se font plus franches.Et les températures afficheront des valeurs à un chiffre toute la journée.► QUALITE AIRLes Hauts-de-France conserveront une bonne qualité de l'air.Les concentrations en polluants resteront stables et peu élevées en raison du maintien des bonnes conditions de dispersion.Vos plantes d'intérieur peuvent contenir des moisissures. Pour préserver l'air intérieur de votre logement, pensez à gratter régulièrement la terre en surface.Texte : Thomas Leridez