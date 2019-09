Météo France : prévisions pour ce mercredi 25 septembre (et pour les prochains jours)

Mercredi

Températures



Jeudi

Vendredi

Samedi

Nous sommes toujours sous l’influence d’une dépression qui nous apporte ce temps perturbé depuis hier. La région est donc encore sous les nuages et la pluie ce matin, avec des rafales de vent de 70 à 80 km/h sur le littoral, de l’ordre de 50 km/h dans les terres, rafales qui vont perdurer cet après-midi.Côté ciel, nous serons à l’arrière de la perturbation, sous un ciel de traîne assez actif, un régime d’averses va circuler sur la région, averses pouvant être parfois orageuses. Elles devraient s’estomper en première partie de nuit.Les températures matinales sont douces pour la période, 10 à 14°, nous sommes deux degrés au-dessus des valeurs de saison, quant aux maximales elles restent quasi identiques à celles d’hier : 17 à 19°.Une dorsale anticyclonique va arriver en altitude, mais ce n’est pas pour autant que nous allons retrouver le beau temps ! Ne rangez pas votre parapluie car la journée sera pluvieuse ! Nous aurons toujours de bonnes rafales de vent (jusqu’à 70 km/h sur la côte, 50 km/h dans l’intérieur) Températures minimales de 11 à 16°, maximales de 18 à 21° (petite remontée)La dégradation de la veille nous aura quitté. Nous serons à nouveau sous un ciel de traîne, nuages, éclaircies et ondées au programme, ondées à priori plus fréquentes l’après-midi. Toujours des rafales de vent (jusqu’à 80 km/h en bord de mer, 50 km/h sur le reste de la région) et des températures de 11 à 16° le matin, 18 à 21° l’après-midi.Pour le moment, le scénario envisagé nous laisse penser que la journée sera plutôt maussade, grise, avec quelques gouttes sur le nord de la région, encore des rafales de vent pour tout le monde et que les températures seront stables.Texte : Anne-Sophie Roquette