Météo France : les prévisions pour ce mercredi 26 août et pour les prochains jours

Aujourd’hui, la dépression s’est éloignée et les pressions repartent à la hausse. Nous sommes donc à l’arrière de la perturbation d’hier, sous un ciel de traîne.Certes il est peu actif, mais les nuages restent bien présents ce matin sur le nord de la région, selon Météo France. Quant au vent, bien qu’en baisse, il souffle encore en rafales de l’ordre de 50 à 60 km/h voire 70 km/h ponctuellement.Heureusement dans l’après-midi, le ciel va devenir de plus en plus lumineux ! Certains bénéficieront même de larges éclaircies. Le tout accompagné de rafales de vent (50 à 60 km/h dans les terres, 60 à 70 km/h en bord de mer).Les températures matinales sont en hausse et se situent deux degrés au-dessus des normales avec une fourchette de 14 à 17°.Les maximales sont « de saison » et évoluent de 20 à 25 degrés.C’est mieux côté ciel avec le retour d’un peu de soleil sur le littoral (indice UV de 5 sur la côte picarde, de 4 sur le reste du littoral), en revanche pour la baignade le vent toujours présent va rendre la mer agitée à forte, il faut donc rester très prudent !!Côté températures vous noterez qu’il y a peu d’écart entre les températures de l’air et de l’eau : 21 et 22° sur le sable, 20 à 21° pour la baignade.: les pressions vont déjà repartir la baisse ! La journée sera mitigée, plus de nuages au nord où quelques gouttes s’échapperont des nuages les plus épais, à l’inverse, plus de soleil au sud ! Le vent se sera clamé et restera faible à modéré, et les températures poursuivront leur baisse : 11° à 15° le matin, 19° à 24° l’après-midi.: après le passage d’une perturbation durant la nuit nous allons vire une journée « agitée ». La masse d’air va continuer à se refroidir et nous allons retrouver un régime d’averses orageuses toute la journée. (L’activité orageuse semble plus active sur le nord de la région à l’heure où nous écrivons ces lignes) Le vent sera une nouvelle fois de la partie (modéré à assez-fort). Les minimales seront stationnaires, les maximales baisseront d’un cran (19° à 23°).: une journée voir un week-end automnal ? Côté ciel ce sera chargé avec des averses orageuses qui vont se déclencher en journée, les températures maximales vont « dégringoler », Météo France ne prévoit pas plus de 16° à 19° au meilleur de la journée !ATMO Hauts-de-France nous informe que la qualité de l'air devrait rester bonne dans les Hauts-de-France, les concentrations de polluants resteront faibles grâce aux bonnes conditions de dispersion.Le rayon de soleil prévu ne sera pas suffisant pour favoriser une production intense d'ozone, qui réagit aux températures élevées et aux rayons ultra-violets