Météo France : les prévisions pour ce mercredi 26 juin (et pour la fin de semaine)

Mercredi



Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Jeudi

Vendredi

Samedi

Les températures ont encore atteint des sommets hier mais pas de record. Aujourd’hui, le thermomètre devrait se calmer un peu puisqu’un flux de nord chargé d’humidité arrive sur les Hauts-de-France, selon Météo France.C'est pourquoi, en début de matinée, on va retrouver de la grisaille de la mer du Nord à l’Arrageois. Ailleurs le ciel sera dégagé.Dans l’après-midi, la situation générale ne bouge pas. Toujours quelques nuages sur la Côte.À noter toutefois un vent de nord-est qui se lève un peu partout, qui assèche la masse d’air et dont on appréciera sans doute les effets pour se rafraichir un peu.Les températures le matin seront en légère baisse, de 15 à 19 degrés. 15 à Calais et Sangatte. 19 à Compiègne et Noyon.En journée, les maximales aussi fléchissent, de 19 à 33 degrés. 22 à Saint Omer et Bavinchove. 28 pour Amiens et Corbie.Peu de changement. La situation reste pilotée par un anticyclone qui apporte un vent de nord-est salvateur, mais le beau temps demeure et la chaleur aussi. Températures de 15 à 28 degrés.Une belle et chaude journée en perspective. Peut-être quelques nuages élevés qui se forment en cours de journée, mais rien de méchantTempératures jusque 29 degrés.Nouveau coup de chaud, avec des remontées d’air chaud saharienOn repassera la barre des 30 degrés en moyenne.Une nouvelle fois, hydratez-vous, prenez soin de vos proches et surveillez les personnes les plus sensibles et les plus exposées.Textes : Thomas Leridez