Météo France : les prévisions pour ce mercredi 27 mai (et pour les prochains jours)

Après une nuit calme au ciel dégagé, quelques nuages bas voire de rares bancs de brume peuvent déborder de Mer du Nord en Flandres.En matinée, le temps est ensoleillé, en Flandres les nuages bas se désagrègent progressivement, annonce Météo France.Le soleil s'impose partout l'après-midi ! Le vent de nord à nord-est est faible à modéré en journée, avec des rafales de 40 à 45 km/h l'après-midi.Côté mercure, on se réveille ce mercredi avec des minimales comprises entre 7° dans les terres et 13° sur le littoral, notamment dans la région de Boulogne-sur-Mer.Au meilleur de la journée, les températures oscillent entre 18 et 25°.: le temps reste bien ensoleillé avec juste quelques nuages d'altitude décoratifs par endroits. Le vent de nord-est à est-nord-est est modéré voire temporairement assez fort au littoral, avec des rafales de 40 à 50 /55 km/h.Températures minimales : 11 à 13 degrés en bord de mer, 9 à 10 localement, 11 degrés ailleurs.Températures maximales : 18 à 24 degrés: le soleil brille toujours généreusement. Le vent d'Est à nord-est est modéré à temporairement assez fort au littoral avec des pointes de 40/45 km/h.Températures minimales de 8 à 11° localement, 13 degrés au littoral. Températures maximales comprises entre 20 et 24 degrés.: le temps reste ensoleillé ! Le vent d'Est est faible à modéré avec quelques pointes autour de 40 km/h. Les températures seront comprises entre 11° le matin et 25° l'après-midi.Les concentrations en ozone sont plus modérées ce mercredi sur le littoral du Nord. La quelité de l'air y sera bonne, tandis qu'elle y sera moyenne sur le reste des Hauts-de-France, annonce ATMO.