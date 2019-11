Météo France : les prévisions pour ce mercredi 27 novembre (et pour les jours suivants)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite

Ce mercredi, on récupère un ciel de traîne instable aussi, avec des averses qui se développent, selon Météo France. Elles se feront plus fréquentes en matinée près des côtes. On note du vent en rafales également, jusque 70 km/h.Un vent qui, dans l'après-midi, se renforcera encore un peu plus et poussera jusque 90 km/h, voire 100 km/h sur les caps les plus exposés. Les averses seront toujours là. D’ailleurs, les cumuls de pluie pourraient être significatifs localement. Il conviendra d’être vigilant en zone littorale. Les vagues et les niveaux d’eau seront importants à la pleine mer du midi.Les températures ce mercredi matin sont toujours douces, de 9 à 11 degrés : 9° à Château-Thierry, 11° à Boulogne et Verlincthun.Douceur également l'après-midi, avec des températures comprises entre 11 et 13 degrés : 11° à Laon et Liesse-Notre-Dame, 12° à Lille et Roubaix., la situation restera changeante avec des pluies qui se feront à nouveau fréquentes en se rapprochant de la mer. Températures de 9 à 12 degrés., retour de conditions bien plus ensoleillées, ça va faire du bien ! Mais les températures se mettent à baisser… On récupère des valeurs à un chiffre le matin et l'après-midi., un peu de brouillard le matin, mais le soleil s’impose par la suite avant en fin de journée, un voile de nuages qui s’installe à l’approche d’un nouveau front perturbé. Températures encore en baisse.