Météo France : les prévisions pour ce mercredi 28 février (journée la plus froide de l'année ?)

Les prévisions de Météo France pour ce mercredi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Avant un changement de temps prévu à partir de jeudi, il y a d'abord cette journée de mercredi, qui sera la plus froide de la semaine, voire de l'hiver, selon Météo France . La nuit prochaine sera encore étoilée mais glaciale…Ce mercredi matin, le ciel reste clair à peu nuageux, avec un vent de secteur nord-est, modéré à assez fort près du littoral avec des pointes jusque 50 voire 60 km/h.Dans l'après-midi, une dépression proche du Portugal se met en place. Elle va influencer le temps de la suite de la semaine. Le ciel se couvre donc progressivement et donne des nuages élevés dans un premier temps dans la partie sud de la région. Le vent reste bien présent.Les températures de ce mercredi matin s'échelonnent de -8 à -5 degrés sous abris. Avec le vent, les températures ressenties plongeront carrémentselon les endroits… A noter qu'en cette saison, les minimales devraient tourner autour de 2 degrés.Dans l'après-midi, les maximales restent faiblardes. Quasiment pas de dégel attendu sur l'ensemble des Hauts-de-France…De -1 à 1 degré…On reste toujours jusqu à 9 degrés en dessous des moyennes.Pour la suite,, une perturbation remonte vers le nord, et donne un ciel tres nuageux,…2 cms sont attendus dans le sud des Hauts-de-France. Des précipitations qui cessent dans l'après-midi. Température : de – 4 à 4 degrés., le front froid de la dégradation de la veille nous concerne, avec cette fois des averses de neige généralisées, et tout le monde y aura droit… On prévoit jusqu à 5 cms de neige, avec un risque de verglas possible temporairement. Températures de – 2 à 4 degrés.Et puis, le ciel devrait alterner entre éclaircies et passages nuageux une grande partie de la journée et coté températures on commencera à sentir la difference : de -1 à 7 degrés.