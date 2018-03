Météo France : prévisions pour ce mercredi 28 mars et pour les prochains jours

Mercredi

Températures



Jeudi



Vendredi

Après une accalmie de courte durée cette nuit, nous allons à nouveau subir les assauts d’unepilotée par une dépression que se creuse en entrée de Manche et qui va dans le courant de la matinée circuler vers la Baie de Seine, puis vers les frontières ardennaises. Dès la fin de nuitAu passage du front froid l’après-midi,et avant que nous ne passions en ciel de traîne, nous conserverons un ciel très encombré avec des pluies plus faibles. (les cumuls de précipitations pourraient atteindre 7 à 15mm sur 24 heures).L’autre fait marquant c’est le vent. À la mi-journée il va se mettre à souffler en rafales sur la Picardie dans un premier temps atteignant des valeurs de 60 à 70 km/h, localement 80. Au passage du front froid, il va s’installer au nord-ouest. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais restent en marge des rafales les plus fortes (50 km/h sur ces départements. En soirée, les fortes rafales remonteront au sud d’une ligne Arras/Tournai.Regardons les températures à présent : Au petit matin les minimales sont conformes aux normales saisonnières (voire un peu au-dessus) avec 5° et 6° sous abri. Ce ne sera pas le cas des maximales qui sont toujours un peu fraîches pour la période : 8° à 11°Cela semble être, puisque le ciel sera changeant avec de rares averses.De l’instabilité va remonter par le sud. Pour le moment le scénario envisagé est un ciel d’averses. Hélas ce « régime d’averses » semble se maintenir pour la journée de samedi, le tout, pour ces trois journées, avec des températures toujours inférieures aux valeurs observées généralement à cette période de l’année !Textes : Anne-Sophie Roquette