Météo France : prévisions pour ce mercredi 28 novembre et pour les prochains jours

Mercredi

L’après-midi

Températures

Jeudi

Vendredi

Et pour le week-end ?

Sur le reste de nos départements, beaucoup de nuages qui délivrent des pluies éparses et cachent bien le soleil. Le vent d’un large secteur sud souffle modérément voire assez-fort sur les côtes avec des rafales de 40 à 50 km/h.. Les rafales de vent continuent à déferler sur le littoral (40 à 50 km/h jusqu’à 70 km/h en fin de journée sur les caps) mais il n’est pas exclu d’avoir également quelques pointes autour de 40 km/h dans l’intérieur.La consolation du jour vient du thermomètre et des températures plus douces,à la mi-journée une légère amélioration semble se dessiner sur le sud des Hauts-de-France. Les précipitations vont cesser en début de nuit, mais des averses (faibles) vont alors circuler sur les côtes. Le bord de mer sera toujours concerné par des rafales de vent (50 km/h). Températures prévues : Minimales de 7 à 10°, maximales de 9 à 12°.Comme annoncé par Météo France le dernier jour du mois de novembre verra le retour d’un ciel plus clément, passages nuageux et éclaircies alterneront, néanmoins le risque d’averses est possible sur le nord-ouest de la région. Le vent sera plus sensible en bord de mer avec des rafales de 60 à 70 km/h. Températures du jour : Minimales de 6 à 8°, maximales de 9 à 11°.Il faudra profiter des éclaircies vendredi car le week-end débutera samedi avec l’arrivée d’une autre perturbation, en cours de nuit matinée, par l’ouest., venteux puisque des rafales sont attendues sur une bonne partie de notre territoire, quant aux températures du jour elles devraient rester « douces » sur les thermomètres 4 à 7° pour les minimales, 10 à 12° pour les maximales, ceci dit le ressenti sera sans doute plus frais au regard du temps que nous réserve cette journée !Textes : Anne-Sophie Roquette