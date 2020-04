Météo France : les prévisions pour ce mercredi 29 avril (et les jours à venir)

Ce mercredi

Les températures

Les prévisions

Jeudi

Vendredi

Samedi

Qualité de l'air

C’est un temps souvent très nuageux accompagné d’averses qui nous attend ce matin. Il faut néanmoins souligner une petite accalmie dans le courant de la matinée, car les averses nous quittent par l’est.Hélas cette dernière n’est que temporaire, car déjà la prochaine perturbation arrive par l’ouest pour l’après-midi. Le ciel va donc se couvrir de nuages qui dans un premier temps donneront de petites pluies intermittentes, elles deviendront continues en milieu d’après-midi et se renforceront un peu plus au passage du « dernier morceau » de la perturbation, le front froid. Le vent soufflera en rafales de 50 à 60 km/h, ponctuellement 70 km/h sous les plus fortes précipitations.Les températures du 120ème jour de l’année sont très homogènes le matin, 7° à 9° et 10° sur le dunkerquois.Les maximales baisseront encore un peu : 14° à 17°.Comme pour nous aider à rester chez nous, la suite du programme météo n’est pas très réjouissante !Nuages et averses ! Elles deviendront orageuses en milieu d'après-midi par l'ouest, avant de gagner ensuite toute la région ( le risque d’orage disparaîtra en soirée, mais les averses resteront pour la nuit !) A noter que de la grêle est possible sous les cellules les plus actives et que les cumuls de précipitations sur 24h iront de 7/15mm, à localement 15/20. Le vent d'ouest-sud-ouest reste sensible avec des rafales autour de 60-70km/h l'après-midi. Les températures n’évolueront que très peu.Pour le 1er mai, l’instabilité devrait être moins présente. Certes les nuages domineront, mais les averses seront faibles. Les températures seront de saison : 5° à 7° le matin, 14° à 16° au meilleur de l’après-midi.En attendant le retour de hautes pressions, une perturbation de faible activité devrait circuler sur la région, donc temps plutôt maussade avec de petites précipitations mais des températures qui repartiront à la hausse !La qualité de l'air s'améliore et sera bonne aujourd’hui sur l'ensemble des Hauts-de-France, en lien avec la pluie et le vent qui favorisent la dispersion des polluants émis sur la région. Comme le disent si bien les prévisionnistes d’ATMO Hauts-de-France, consolons-nous, car ce temps maussade participe au moins à un air meilleur !Plus d’infos sur le site internet d'Atmo Textes d'Anne-Sophie Roquette