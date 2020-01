Météo France : prévisions pour ce mercredi 29 janvier et pour les prochains jours

► MercrediCe mercredi matin, le temps est mitigé, sur une moitié nord des Hauts-de-France, le ciel est peu nuageux à nuageux, alors que sur la moitié sud de faibles averses circulent encore. Le flux d’un large secteur ouest reste modéré, avec des pointes de 30 à 50 kilomètres par heure.L'après-midi, le temps est globalement sec, malgré quelques gouttes anecdotiques ici ou là sur la Picardie.Notre ciel est souvent nuageux, mais de belles éclaircies parviennent à percer, principalement sur la moitié nord de la région.Nous conservons le flux d’ouest modéré, avec des rafales qui peuvent atteindre les 60 kilomètres par heure sur la façade ouest.► TempératuresLes minimales sont 2° au-dessus des moyennes de saison et affichent 2 à 5 dans les terres, 5 ou 6 à la côte.Les maximales sont, elles, 3° au-dessus des valeurs habituelles pour la période, avec, au choix, 9 ou 10°► JeudiLa matinée est nuageuse, mais le temps reste encore sec, avant l’arrivée par le sud-ouest d’une nouvelle dégradation pluvieuse qui va progresser en cours d’après-midi sur l’ensemble de nos départements et le ciel se fait alors couvert et pluvieux partout.► VendrediLe temps reste gris avec quelques gouttes anecdotiques, avant l’arrivée d’un nouveau front en cours de nuit qui ondule samedi sur la région.Fait marquant de ces trois journées , la montée des températures qui deviennent quasiment printanières, jugez plutôt :Jeudi, minimales de 4 à 6° mais maximales de 11 à 13Vendredi, minimales 8 à 10, maximales 12 à 14Samedi, 9 à 11 pour les minimales, maximales stationnaires !Texte : Paul Renard