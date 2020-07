Météo France : prévisions pour ce mercredi 29 juillet et pour les prochains jours

► MercrediL'anticyclone des Açores génère une belle dorsale qui progresse vers le sud de l'Angleterre et le Benelux. Dès le matin, le soleil se montre généreux sur l'ensemble des Hauts-de-France, après dissipation de quelques brumes et bancs de brouillards matinaux. Le vent est faible, de dominante nord-ouest.Les quelques cumulus encore présents en matinée se désagrègent au fil des heures et c'est donc un après-midi parfaitement estival qui nous attend jusqu'en fin de journée. Le vent de nord-ouest reste faible et une brise de mer se met en place.► TempératuresLes minimales sont parfois un peu fraîches dans les terres, avec 9° vers Beauvais, ou 10 dans l'avesnois, voire 12 sur Amiens, 13 à 16 sur la côte.Les maximales commencent à remonter, avec 24 27° dans les terres et, sous les brises marines, encore un peu fraîches au littoral, 19 à 23.► JeudiMalgré des pressions en légère baisse, le soleil est omniprésent. Le vent vire au nord-est et reste faible et des brises marines se développent dans l'après-midi, limitant les températures côtières : on relève 25 à 28 sur les rivages, 29 à 33 dans l'intérieur.► VendrediLes températures vont encore monter vendredi où l'on attend un pic de chaleur sous un soleil dominateur : 31 à 35 sur nos plages, 35 à 40 du nord au sud dans les terres.► Enfin samediSous un vent d'ouest, le ciel se fait plus changeant et températures redeviennent plus respirables : minimales 17 à 20, maximales 21 à 29.► La météo des plagesAllez ! Oublions bien vite ces dernières journées mitigées sur nos plages ! Ce mercredi, le soleil prend sa revanche, s'impose dès la matinée et règne toute la journée en maître absolu dans un beau ciel d'azur ! Les maximales sont certes encore un peu fraîches, 18 ou 19 dans l'eau, sur le sable 19 à Wimereux, 21 pour Cayeux-sur-Mer, 22 à Oyes Plages, la faute aux brises marines qui se développent dans l'après-midi et nous amènent de l'air plus frais, avec un vent de nord-ouest 5 à 10 nœuds, soit force 2 à 3 Beaufort. La mer est belle partout.L'index UV affiche une valeur de 7 entre 12 et 16 heures : pensez à protéger les peaux les plus fragiles et renouvelez régulièrement l'application de crème solaire.► El la qualité de l’air ?Ce mercredi 29 juillet, les concentrations en ozone devraient être suffisamment modérées pour que la qualité de l'air reste bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France.Pour vos trajets courts, laissez la voiture au garage et pensez au vélo ou à la marche à pied : c'est bon pour la santé et la qualité de l'air !Texte : Paul Renard