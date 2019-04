Météo France : prévisions pour ce mercredi 3 avril et pour les prochains jours

Mercredi



Températures



Jeudi

Vivement vendredi !

Et samedi ?

Au niveau de la situation générale, nous sommes sous un ciel de traîne, assez actif.Dans la matinée les orages vont se décaler vers l’est et pourront être accompagnés de grésil., la possibilité de grésil est toujours présente, il faudra attendre le courant de la nuit prochaine pour que tout ceci s’estompe.L’air froid va faire « chuter » les températures !sont 3 à 4 degrés sous la barre des normales et affichentseulement., elles, sont 2 à 3° sous les valeurs généralement observées à cette périodeAprès l’accalmie nocturnedans le ciel qui restera mitigé, elles semblent disparaître en fin de journée.puisque de petites gelées feront leur retour localement (de -2° à +3°),les maximales iront de 9 à 11 degrés.Il y aura des nuages d’altitude qui ne vont pas gâcher l’impression de beau temps,donc, dans une atmosphère toujours fraîche le matin ( de -1° à +4°) un peu plus douce l’après-midi et « de saison » avec 12 à 15°.Dans un ciel plus ou moins nuageux,Le vent de secteur est sera faible à modéré et les températures repartiront à la hausse : 2 à 6° le matin, 14 à 18° au meilleur de l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette