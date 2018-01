Météo France : prévisions pour ce mercredi 3 janvier et pour les prochains jours

Mercredi

Les températures



Jeudi

Vendredi



Samedi

Voilà un début d'année agité dans les Hauts de France…Météo France a en effet émis un bulletin de vigilance orange aux vents tempétueux en bord de mer comme dans les terres et également une vigilance orange submerssion dans le Pas de Calais et la Somme…Dans la nuit, une nouvelle dégradation a abordé les côtes de la Manche pour traverser la région… Les vents tournent autour de 120 à 130 km/h sur les côtes, jusque 110 dans l'intérieur…Dans l'après-midi, la traine commence à se calmer, même si le temps reste encore bien chaotique… Quelques impacts orageux sont encore possibles et les rafales de vent bien présentes, jusque 90 kmh… L'amélioration arrivera par l'ouest en 2è partie d'après-midi.7 à Valenciennes et Petite Forêt8 à Saint Omer et Longuenesse10 pour Arras et Dainville11 à Lille et LesquinLe temps se fait pluvieux une partie de la matinée et de l'après-midi avec des pluies qui devraient être continues sur le sud de la région, et plus irrégulières en remontant vers le Nord Pas de Calais… On aura encore du vent en pointes jusque 80 kmhEt les températures sont douces, de 8 à 12 degrésJournée de transition, avec un temps plus calme…Quelques nuages circulent en matinée, mais ils seront remplacés dans l'après-midi par des passages ensoleillés bien présents. Avant à nouveau en fin de journée, un ciel qui se charge à l'approche d'une dégradation pluvieuse pour samedi….T 5/9Ce sera une journée couverte sur l'ensemble de la région, avec des pluies faibles le matin, plus modérées l'après-midi… Et surtout les températures amorcent une baisse sensible…Pas plus de 6 degrés !T 2/6