Météo France : prévisions pour ce mercredi 3 juin et pour les prochains jours

► MercrediChangement de situation à partir d'aujourd'hui, avec des pressions qui commencent à baisser et une masse d'air qui tend à se refroidir.Au lever du jour, le ciel sera ensoleillé avant qu'il ne se voile progressivement, accompagné de cumulus qui bourgeonnent.Dans l'après-midi, les Hauts-de-France sont coupés en deux : au nord-ouest, le temps reste agréable malgré quelques nuage sans conséquence. En allant vers le sud-est, l'instabilité est plus marquée, avec des averses qui circulent, pouvant revêtir un caractère orageux.► TempératuresLe temps change mais les températures restent encore au-dessus des moyennes avec de 10 à 14 degrés pour les minimales,10 à Valenciennes et Marly14 pour Compiègne et le MeuxLes maximales, elles, évolueront entre 18 et 25 degrés22 à Saint-Omer et Helfaut25 à Beauvais et Fouquenies► QUALITE DE L'AIRLa qualité de l'air devrait être bonne sur une large moitié nord-ouest de la région, et moyenne ailleurs. Les concentrations en ozone seront en effet en diminution avec le temps qui deviendra plus nuageux.L'air est souvent de moins bonne qualité à l'intérieur d'un véhicule, car les polluants y sont plus concentrés. Pensez à renouveler l'air de votre voiture de temps en temps en dehors des axes très fréquentés.Plus d'infos sur atmo-hdf.fr► JeudiL'humidité se sera bien installée. Le temps restera mitigé avec une nébulosité bien présente et des averses un peu partout. Des ondées qui auront tendance à se renforcer au fil de la journée. Le tout associé à du vent en rafales autour de 40 km/h.Températures de 10 à 17 degrés.► VendrediPas de véritable changement, avec encore un ciel bien encombré, des averses et du vent.Et puis samediLe temps continuera d'être partagé entre nuages et averses potentiellement orageuses. Le vent se renforcera encore un peu plus jusque 70 km/h.Températures de 10 à 17 degrés► Et puis samediLe temps continuera d'être partagé entre nuages et averses potentiellement orageuses. Le vent se renforcera encore un peu plus jusque 70 km/h.Températures de 10 à 17 degrésTexte : Thomas Leridez