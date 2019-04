Météo France : prévisions pour ce mardi 30 avril et pour les prochains jours

Mardi

Dans l’après-midi

Températures

Mercredi



Jeudi et vendredi

Certes, nous bénéficions de conditions anticycloniques, mais nous ne devons pas nous attendre à du grand beau temps aujourd’hui. La matinée commence avec des nuages, des brumes, voire des brouillards, et l’impression est donc plutôt grise. Selon Météo France, l’évolution sera quand même favorable avec des éclaircies qui semblent se dessiner par le sud des Hauts-de-France. Le vent est faible, établit au secteur nord.L’astre solaire va tenter de percer la couche nuageuse, qui si tout va bien va se morceler pour la fin de journée.Au lever du jour les températures sont un peu fraîches dans l’intérieur, 2 à 6°, elles tournent autour de 6 à 10° le long des côtes.Pour les maximales avec la petite brise elles se limitent à 12 à 14° sur le littoral, et grappillent un petit degré par rapport à hier dans l’intérieur la fourchette du jour allant de 14 à 17°.Ainsi se termine le mois d’avril, et le mois de mai ? Comment va-t-il commencer ?Plutôt bien pour le premier jour !Il y aura encore quelques baisses de visibilité le matin, puis notre journée de mercredi va se dérouler va se dérouler sous un ciel bien ensoleillé malgré la présence de nuages moyens et élevés. Les températures seront très agréables, 6° et 18° en moyenne.Jeudi, c'est le retour d’averses, qui vont s’intensifier sur les côtes l’après-midi, et pour vendredi, encore des averses qui seront certainement plus drues l’après-midi, l’accalmie arrivant par l’ouest en soirée. Quant aux températures maximales elles seront à nouveau plus fraîches 13° en moyenne.Textes : Anne-Sophie Roquette