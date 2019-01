Météo France : prévisions pour ce mercredi 30 janvier sous la neige (et pour les prochains jours)

Mercredi

Jeudi

Vendredi et samedi

Les cumuls prévus parfois importants (jusqu’à 15 cm possibles sur l’Aisne, l’Oise, l’Avesnois) vont encore rendre les conditions de circulation plus que délicates !Cette neige humide et collante adhère sur toutes les surfaces qu’elle touche,Ce matin la perturbation va poursuivre sa route vers l’est, apportant sur son passage encore de la neige, mais par l’ouest l’amélioration se fait se sentir avec un ciel bien plus lumineux où le soleil semble vouloir se montrer.En fin de nuit le vent s’est renforcé avec des rafales de 60 à 70 km/h dans l’intérieur, jusqu’à 80 km/h (localement la formation de congères est possible) il reste soutenu en matinée (rafales de 40 à 60 km/h) avant de faiblir pour l’après-midi.Le réveil du dernier jour du mois de janvier se fera un peu comme la semaine dernière dans une ambiance « crasseuse » : Brumes, bancs de brouillard et nuages bas. Certes les visibilités vont s’améliorer mais le ciel restera chargé à l’approche d’une nouvelle perturbation qui va arriver par le sud de la région dans le courant de l’après-midi. Les précipitations se feront sous forme de pluie, pluie et neige mêlées, mais en progressant vers la Belgique une nouvelle fois un « épisode neigeux » pourrait toucher la région. Heureusement cette perturbation sera bien moins active que celle de la nuit dernière, devrait bien vite nous quitter (en cours de nuit) et pour le moment les cumuls possibles tournent autour de 1 à 4 cm.PRUDENCE sur les routes, trottoirs le matin !! Les minimales vont descendre sous la barre de 0° sur toute la région, même en bord de mer (-5° à -2°) comme jeudi dernier, nombreux seront les phénomènes glissants ! Les maximales iront de 4 à 5° localement 6°.Pour les deux premiers jours de février nous serons concernés un par un ciel de traîne. Plutôt encombré vendredi, avec quelques faibles averses de pluie en journée. Minimales de 1 à 3°, maximales de 5 à 8°. Et samedi nous auront une alternance d’éclaircies, de passages nuageux, d’averses qui pourront prendre un caractère hivernal aux heures les plus froides. Le vent s’orientera au nord-ouest et soufflera en rafales sur une large frange littorale de 40 à 50 km/h. Températures minimales de 1 à 2°, maximales de 4 à 5°. (indice de confiance de 3 sur 5).Textes : Anne-Sophie Roquette