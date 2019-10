Météo France : prévisions pour ce mercredi 30 octobre et pour les prochains jours

Mercredi

L’après-midi

Températures

Jeudi

Vendredi

Et puis samedi

Attention aux visibilités ce matin ! Quelques petites brumes sont en effet possibles sur le nord de la région en matinée. Elles se dissipent assez vite et laissent la place à un ciel ensoleillé sur les 2/3 nord des Hauts-de-France. En revanche, dans le sud picard, on a des débordements nuageux et faiblement pluvieux.On retrouve les débordements du matin. Ils sont associés à un front qui ondule sur le reste de la France et qui tente de remonter jusque dans le nord, mais il n’y arrivera pas ;-) La configuration météo sera donc la même pour toute la journée, dans une masse d’air plutôt fraîche.Les températures du matin sont comprises entre 4 et 7 degrés4 à Laon5 à LilleDans l’après-midi, les maximales seront un peu en baisse, de 9 à 11 degrés9 à Compiègne10 à Saint OmerAprès avoir hésité, Météo France a tranché. Jeudi sera finalement une journée perturbée avec le passage d’une bande pluvieuse, certes peu active et surtout des températures le matin seront proches des gelées.De 1 à 11 degrés sur la journée.Pour le début de ce long week-end de 3 jours, on a le passage d’une perturbation avec des pluies par moments modérées.Températures de 8 à 15 degrés.Un ciel variable, nuageux avec des averses attendues une large partie de la journée.La bonne nouvelle en revanche, c’est que les températures repartent très nettement à la hausse avec jusqu’ à 16 degrés.Texte : Thomas Leridez