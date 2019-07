Météo France : prévisions pour ce mercredi 31 juillet (et pour les prochains jours)

Mercredi

Températures

Pour démarrer le mois d’août, jeudi, quelle météo ?

Vendredi

Et samedi ?

Nous avons eu encore du vent cette nuit, accompagné d’averses régulières sur le littoral.Au lever du jour, la situation évolue peu. Le ciel très nuageux en bord de mer délivre de nombreuses ondées, qui se feront plus rares en descendant vers le sud picard.Dans la journée, quelques averses résistent sur la côte, mais dans l’ensemble le ciel présentera un dégradé nord-sud. La Picardie sera plus favorisée par le soleil que les Monts d’Artois.La tendance générale est tout de même à l’amélioration, avec des nuages moins épais et un vent qui se calme progressivement.Le matin, les températures seront encore fraîches pour la saison, de 12 à 17 degrés13 à Laon et Vorges17 à Dunkerque et LeffrincouckeLes maximales, elles, seront en baisse, de 19 à 25 degrés23 à Saint Omer et Saint Momelin24 à Beauvais et FouqueniesOn retrouvera des conditions anticycloniques, avec une belle évolution diurne et un temps qui se fait à nouveau sec et peu nuageux.Le vent se sera bien calmé cette fois.Et les températures repartent à la hausse, jusque 25 degrés.Malgré quelques plaques de nuages bas, la journée sera placée sous le signe d’un bel ensoleillement. En 2ème partie d’après-midi, les nuages pourront prendre un peu plus d ampleur, sans pour autant devenir menaçants.Les pressions continuent de monter. Il devrait faire beau à peu près partout. Avec sans doute quand même un peu plus de nuages qu’ailleurs en remontant dans le nord des Haut-de-France.Températures de 14 à 25 degrés.Texte : Thomas Leridez