Météo France : prévisions pour ce mercredi 31 octobre et pour les prochains jours

Mercredi

L’après-midi

Températures

Jeudi

Vendredi

Et puis samedi

Comme prévu, il est tombé en 24 heures, entre le tiers et la moitié de ce qu’il tombe habituellement sur le mois d’octobre, en particulier sur l’est des Hauts-de-France.Cette instabilité s’est évacuée en milieu de nuit.En début d’après-midi, un petit front pluvieux aborde notre territoire par le sud-est. Il finit par se généraliser à toute la région, avec. Rien à voir avec hier. Et puis le vent se calme.2 à Valenciennes et Vendegies sur Ecaillon6 à Boulogne et Saint Leonard9 pour Arras et Fampoux11 à Lille et LesquinVotre journée fériée commencera sous un ciel nuageux, puis une perturbation en profite pour nous aborder par l’Ouest à la mi- journée. Les 1eres pluies arrivent dans le milieu d’après-midi. On retrouvera à nouveau du vent en rafales, qui soufflera jusqu’en soirée. Des pointes attendues autour de 40 à 50 kmhTempératures de 6 à 13 degrésLes dernières pluies finissent par s’évacuer en matinée par l’est…A l’arrière, un ciel variable se met en place. Ce sera donc une journée nuageuse avec des éclaircies plus franches qui s’installent par l’ouest en cours d’après-midiTempératures de 6 à 12 degrésLa couche nuageuse sera plus compacte en remontant vers le Nord Pas-de-Calais. A contrario en descendant vers la Picardie, les passages ensoleillés devraient être plus nombreux.