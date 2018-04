Météo France : prévisions pour ce mercredi 4 avril et pour les prochains jours

Mercredi 4 avril matin

Dans l’après-midi

Les températures ?



Et le beau temps alors ?? C’est pour jeudi !



Vendredi sera aussi agréable.



Et pour le week-end ?

Selon Météo France, une nouvelle onde pluvio-instable va traverser la région. Arrivée en fin de nuit, elle donne(mais quand même bien nuageux !)Le vent, orienté au sud-ouest, est modéré à assez fort avec des rafales de 50, voire 60 km/h.C’est un ciel de traîne qui va s’installer, donnant une nouvelle fois des averses (parfois orageuses) qui vont circuler sur l’ensemble de la région. Le vent montera d’un cran, les rafales atteignant 60 km/h dans l’intérieur, 70 km/h près des caps. Il va rester sensible et soutenu jusqu’en première partie de nuit prochaine.Allez, regardons le point positif de cette journée, les températures !avec des minimales jusqu’à 4° au-dessus des normales de saison il fera au petit matin 7° et 8° (pour exemple il devrait faire 4° à Lille)Une poussée anticyclonique va se mettre en place. La journée commence sous les nuages bas qui vont s’élever afin de nous offrir de belles périodes ensoleillées. En revanche, le flux va basculer au nord-ouest, donc…nous allons perdre quelques degrés (déjà !!) Les minimales iront de 4° à 6°, les maximales de 9° à 11°.Les hautes pressions repoussant toujours les dégradations. Mais des nuages élevés vont quand même réussir à arriver par l’ouest et deviendront de plus en plus épais au fil de la journée. Le vent va repasser au sud-est soufflera en rafales (50 km/h l’après-midi) et le thermomètre va « jouer » au yoyo, pas avec les minimales (3° à 5°), mais avec les maximales (15° à 18° alors que pour un début avril les normales sont de l’ordre de 13°)Enfin avec un indice de confiance de 3 sur 5 (donc à confirmer), l’anticyclone semble perdre du terrain et(6 à 9° le matin, 15 à 19° l’après-midi)Textes : Anne-Sophie Roquette