Météo France : les prévisions pour ce mercredi 4 novembre (et les jours suivants)

Jeudi

Vendredi

La prudence est de mise, ce matin. Comme hier, nuages bas, bancs de brumes et brouillards parfois givrants sont présents sur toute la région ou presque.Sur l'extrême "est" des Hauts-de-France, des éclaircies sont possibles dans la matinée.Le vent reste faible, ce qui, avec la grisaille matinale favorise l'accumulation des particules près du sol, et maintient encore aujourd’hui, le département du Nord en niveau d'alerte sur persistance aux particules PM 10 (provenant du chauffage, du trafic automobile et des activités économiques). Dans les autres départements la qualité de l’air est moyenne.La circulation différenciée a par ailleurs été mise en place dans douze communes de la métropole lilloise Côté ciel pour l’après-midi, où Météo France espère un asséchement de la masse d’air qui va permettre aux éclaircies de revenir, mais comme hier, par endroit la grisaille peut résister.Les minimales ce matin sont en baisse, -1° à +2° (toujours sous abri), les maximales restent fraiches pour la période, 4° à 7° (7° dans l’Avesnois).On comptera les dernières heures des conditions anticycloniques ! La grisaille matinale sera toujours bien présentes, par l’ouest reviendront des éclaircies de plus en belles et il faudra en profiter, bien protégé du froid !Les minimales iront de -3° à -1° dans les terres, -1° à 0° en bord de mer, les maximales de 3° à 7° dans l’intérieur (d'est en ouest) et de 8° à 10° sur la façade maritime.Au jour de Saint-Nicolas, cher à notre région, le temps va radicalement changer. Une perturbation va arriver. Il faudra surveiller l’évacuation des températures froides du matin, car nous pourrions localement avoir du verglas avant que les thermomètres ne remontent (-1° à +5° d’est en ouest) pour la suite de la journée, toujours de la pluie qui semble s’intensifier au fil des heures.À noter des rafales de vent (60 à 80 km/h) sur les départements côtiers et de maximales en nette hausse 6° à 10°.