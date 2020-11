Météo France : prévisions pour ce mercredi 4 novembre et pour les prochains jours

Après une dissipation lente du brouillard et des soucis de visibilités, c’est un ciel souvent clair qui dominera en matinée.Cela se confirme dans l’après-midi. Les pressions sont à la hausse et les conditions anticycloniques commencent à s’établir, ce qui nous donnera un temps pleinement ensoleillé. On retrouvera un peu de grisaille en soirée et nuit suivante.► TempératuresLe vent bascule au nord, du coup la fraicheur s’accentue. En matinée, de 0 à 7 degrés.Ce sont les 1ères gelées blanches de la saison.1 à Beauvais et Thieu2 à Lille et Sailly-lez-LannoyEn journée, 10 à 12 degrés :10 à Laon et Crépy11 pour Arras et Wailly► JeudiLa situation générale reste globalement stable. On retrouve encore le matin nos phénomènes de basses couches mais après la disparition de la grisaille matinale, c’est encore une belle journée qui s’annonce.En revanche il va faire de plus en plus froid. 2 à 11 degrés attendus.► VendrediMême amplitude de températures pour la journée de vendredi. On démarrera la journée avec d’éventuelles grisailles le matin, vite dissipées si besoin pour laisser la place au soleil.► SamediMême type de temps, à ceci près qu’en fin de journée le ciel se voile par le sud picard, signe d’une dégradation en approche en nuit suivante.► QUALITE DE L’AIRLa qualité de l'air sera bonne à moyenne sur une partie de la région en raison d'une hausse des concentrations particules liés à de mauvaises conditions de dispersion de polluants. Les vents sont en effet prévus pour être faibles ce mercredi.Texte : Thomas Leridez