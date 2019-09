Météo France : prévisions pour ce mercredi 4 septembre et pour les prochains jours

Mercredi

Températures

Jeudi

Vendredi

Et samedi ?

Il sera marqué côté météo par l’arrivée d’une nouvelle perturbation.Les premières pluies associées abordent le nord-ouest de la région en début de matinée. À l’avant, on conservera un ciel dégagé, après dissipation des brumes et brouillards matinaux.En journée, le front progresse dans l’intérieur, avec toujours beaucoup de grisaille et d’humidité. Et puis à l’arrière, la situation se calme avec le retour de quelques éclaircies. Le vent sera sensible toute la journée, particulièrement sur le littoral.Elles seront comprises entre 8 et 16 degrés au lever du jour8 à Beauvais16 à DunkerquePour les maximales, 19 à 25 degrés attendus21 à Lille22 à Saint QuentinNous serons à l’arrière de ce ciel perturbé, avec un temps de traine et une atmosphère changeante. Les averses seront plutôt faibles, et alterneront avec des moments plus calmes.Le vent sera encore de la partie et les températures seront en nette baisse avec de 10 à 19 degrés sur la journée.C’est l’arrivée de nuages assez denses, par le nord des Hauts-de-France. Le ciel pourrait être couvert par moments, avec la possibilité de quelques gouttes anecdotiques.La journée sera maussade avec un ciel couvert et quelques ondées.Températures de 12 à 20 degrés.Texte : Thomas Leridez