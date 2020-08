Météo France : prévisions pour ce mercredi 5 août (et pour les prochains jours)

► MercrediLa situation générale reste globalement inchangée : en surface, les pressions sont faiblement anticycloniques et en altitude, une belle dorsale bloque toute intrusion perturbatrice ! La matinée est largement ensoleillée avec un vent de sud faible et une petite brise marine.Pas de changement dans l'après-midi : l'astre du jour continue de régner en maître absolu et les quelques cumulus qui tentent de circuler se font bien discrets, de peur sans doute de la colère du roi soleil !► TempératuresLes minimales restent cependant assez fraîches dans les terres : 8° dans le Beauvaisis à 12 sur la métropole lilloise, mais déjà 13 ou 15 sur la côte.Les maximales, par contre, sont à la hausse, y compris à la côte ou elles affichent 23 à 26, et s'envolent littéralement dans les terres, de 29 à 31 !► JeudiLes minimales s'échelonnent de 11 à 18° et les maximales de 25 à 34.► VendrediÇa grimpe encore : minimales 16 à 19, maximales 28 à 37► SamediLes températures de la nuit restent très élevées, avec 19 à 23° et les maximales s'échelonnent de 28 à 38. Cette vague de chaleur va donc perdurer durant plusieurs jours et la situation va petit à petit devenir caniculaire sur les Hauts-de-France.► Météo des plagesC'est sans doute sur nos belles plages que notre ami soleil fera demain le plus d'heureux !Dès la matinée, l'astre du jour s'impose, à peine taquiné par quelques cumulus qui auront tôt fait de disparaître !L'eau de baignade reste assez fraîche, 19 ou 20°, mais sur le sable, les maximales prennent de belles couleurs en baie de Somme et en mer du Nord, avec 26°, mais plus modestement 21 sur la côte d'Opale.De la frontière belge au cap Gris-Nez, le vent de secteur sud-ouest affiche 10 à 15 nœuds, soit force 3 à 4 Beaufort et du cap Gris-Nez à la baie de l'Authie 5 à 15 nœuds, soit force 2 à 4, mollissant pour devenir calme en fin de journée. La mer est belle à peu agitée.L'index UV est de 6 ou 7 du nord au sud : prudence donc !► Qualité de l’airTout ceci a bien entendu un impact sur la qualité de l'air qui se dégrade sur la région, en raison de l'ensoleillement et de la montée des températures qui favorisent la formation d'ozone.Pour préserver l'air, privilégiez les modes de transports les moins polluants, comme le vélo ou la marche, tout en respectant les consignes sanitaires obligatoires.Texte : Paul Renard