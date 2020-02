Météo France : prévisions pour ce mercredi 5 février et pour les prochains jours

► MercrediUn anticyclone sur le proche atlantique est venu se positionner sur la région en cours de nuit. Les dernières averses se sont estompées, le vent a faibli progressivement, mais la masse d’air est encore bien humide et, en seconde partie de nuit, les nuages bas on fait de la résistance, lâchant quelques gouttes anecdotiques ici ou là. Le ciel de la matinée est encore très nuageux à couvert et donne encore quelques petites gouttes. Le vent est faible à 10 kilomètres par heure et de secteur variable.Le ciel de l’après-midi reste encore assez chargé partout, mais des éclaircies plus franches se fraient petit à petit un chemin par l’est et la situation s’améliore au fil des heures !► TempératuresLes minimales sont relativement stationnaires, avec 3 à 5° dans les terres, 5 à 7 à la côte.Il en va de même des maximales qui affichent 7 à 9.► JeudiLe retour des hautes pressions est aussi celui des brumes et des brouillards qui se forment en cours de nuit de jeudi.Après dissipation en matinée, le temps est bien ensoleillé, toutefois quelques plaques de nuages bas peuvent persister au nord-ouest. Les minimales, de 0 à 3° annoncent un risque de gelées blanches dans les terres.► VendrediLes températures chutent encore.- 1 à 0 dans les terres, 0 à 2° à la côte.Le ciel est clair, mais quelques nuages reviennent par le sud-ouest, annonciateurs d’une dégradation atténuée qui traverse le territoire en matinée avant de nous laisser ans l’après-midi un ciel de traîne à priori inactif, sous des températures qui repartent à la hausse : en moyenne 3° pour les minimales, 11 pour les maximales. La perturbation nous amène néanmoins un flux de sud-ouest modéré à assez fort, avec des rafales de 40 à 60/65 kilomètres par heure d’est en ouest.Texte : Paul Renard