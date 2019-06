Météo France : prévisions pour ce mercredi 5 juin et pour les prochains jours

Mercredi



Pluie pluie pluie au programme du jour !Ce matin, c’est à l’est d’une ligne reliant Amiens à Lille qu’il pleut le plus, à l’ouest de cette ligne certes le ciel est chargé de nuages, mais les pluies sont plus sporadiques.Cette bande pluvieuse va onduler sur la région l’après-midi, les plus régulières vont toucher l’ouest des Hauts-de-France, sur l’est le temps semble redevenir plus sec tout en restant très nuageux. En soirée, toujours sur l’est de la région, des orages vont éclater tandis que la pluie continuera à tomber sur la façade occidentale. Pour que cessent toutes les précipitations nous devront attendre la fin de nuit prochaine. Les plus forts cumuls sur 24 heures sont attendus à l’est d’une ligne Lille-Beauvais et atteindront 20 à 30 mm.Les minimales de ce mercredi sont supérieures aux valeurs de saison, 11 à 14°, quant aux maximales elles sont en baisse, nous atteindront au meilleur de l’après-midi sous les nuages 15 à 18°.Cela se confirme la journée sera nettement plus calme. Des éclaircies vont se développer et quelques averses sont prévues localement l’après-midi. Minimales de 8 à 12°, maximales de 17 à 20°.À nouveau de la pluie ! Une dépression va arriver par l’ouest le matin, elle va traverser la région l’après-midi donc pluie et rafales de vent de 60 à 70 km/h pour tout le monde, ensuite une « courte pause » avant que nous ne soyons concernés par l’occlusion de cette dépression qui nous apportera à nouveau de la pluie et des rafales de vent jusqu’à 80 km/h en soirée et jusqu’en seconde partie de nuit. Minimales de 7 à 11°, maximales de 18 à 21°.La dépression de la veille aura pris la route du « grand nord », nous nous retrouverons sous un ciel de traîne avec de fréquents passages nuageux, quelques averses, encore des rafales de vent (60 à 70 km/h) et des températures de 8 à 12° le matin, de 16 à 20° au meilleur de la journée.Textes : Anne-Sophie Roquette