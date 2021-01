Météo France : prévisions pour ce mercredi 6 janvier et pour les prochains jours

► Mercredi

Le début d’année est plutôt maussade coté météo. Ce matin encore, de faibles précipitations, toujours sous forme de pluie, ou de pluie et neige mêlée, se décalent petit à petit vers l’est. Un temps sec s’installe donc progressivement sur une large bande centrale de la région. Et à l’arrière, quelques éclaircies.

Dans l‘après-midi, il n y a plus que l’Aisne et l’est du département du nord encore concernés par les faibles précipitations. Ailleurs ce sera toujours un temps sec, et toujours légèrement éclairé à la côte.

► Températures

Les températures minimales sont évidemment froides :

-1° à Beauvais et Achy

1° à Lille et Linselles

En journée, de 3 à 6 degrés :

3° à Saint Quentin et Vermand

4° à Saint Omer et Saint Momelin

► Jeudi

Ciel gris et ambiance maussade une nouvelle fois. Un peu de pluie sur une grande partie de la région, avec parfois encore quelques flocons à l’est.

Le temps sera sec dans l’Oise et le sud de l’Aisne.

Températures de 0 à 4 degrés

► Vendredi

Le temps sera sec et le soleil devrait s’imposer partout.

► Et puis samedi

Une journée calme également, avec davantage de luminosité à l’est. Mais les températures ne décolleront toujours pas.

► QUALITE DE L’AIR

Avec le nouvel indice de l'air, les adjectifs et les codes couleurs pour qualifier la qualité de l'air près de chez vous ont changé.

Ce mercredi, les Hauts-de-France resteront au vert, mais le vert signifie désormais que la qualité de l'air est "moyenne".

Texte : Thomas Leridez