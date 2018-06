Météo France : prévisions pour ce mercredi 6 juin et pour les prochains jours

Mercredi

Que nous réserve le ciel aujourd’hui ? Hélas la situation de blocage est toujours d’actualité, etEn attendant la matinée se déroule avec de la grisaille sur le littoral, des ondées résiduelles qui circulent plus au sud, et entre les deux une zone où le ciel est peu nuageux.Dans l’après-midi le ciel semble cette fois-ci vraiment se dégager sur l’extrême nord, en revanche plus nous descendons vers le sud, plus les cumulus vont bourgeonner et s’épaissir et ils vont finir par lâcher des averses, puis des orages, orages qui seront certainement plus marqués que ces derniers jours puisque Météo France évoque des cumuls de précipitations de l’ordre de 10 à 20 mm, localement 30 mm.En cours de nuit prochaine, un système convectif va traverser le Nord et le Pas-de-Calais, du sud-est au nord-est, à son passage, averses et orages seront très certainement nombreux.Au petit matin les températures s’échelonnent de(localement 15° sur la Picardie) dans l’après-midi on attendle long des côtes,dans l’intérieur.L’instabilité devrait dès la mi-journée gagner toute la région.. Températures minimales de 13 à 15°, maximales de 18 à 25°.Nous espérons le retour d’un temps plus calme !Par évolution diurne les nuages se formeront et seront porteurs de rares ondées en fin d’après-midi (un peu de pluie le jour de la Saint Médard ?). Minimales de 12 à 15°, maximales de 17 à 22° sur le bord de mer, 21 à 25° dans l’intérieur.Grisailles matinales qui devraient rapidement se disloquer pour nous laisser un ciel ou nuages et éclaircies vont alterner. En fin de journée, quelques gouttes pourraient s’échapper des nuages les plus épais. Le thermomètre devrait remonter légèrement : 13 à 15° pour les minis, 18 à 24° près de la mer, 23 à 26° dans les terres pour les maxi. L’indice de confiance n’est que de 3 sur 5, croisons les doigts pour que la situation évolue dans le bon sens et nous préserve des orages.Textes : Anne-Sophie Roquette