Météo France : les prévisions pour ce mercredi 6 mai (et pour les prochains jours)

► MercrediMalgré le vent, la nuit a été plutôt agréable avec un ciel calme.Ce matin, le temps sera peu nuageux grâce à des conditions anticycloniques bien établies. Au fil de la matinée, le soleil s’impose partout.► Dans l'après-midiLe beau temps se poursuit avec un ciel toujours bien dégagé. C’est donc un très beau milieu de semaine qui nous attend. On notera un vent faible orienté au secteur est à nord est.► TempératuresLe ciel ayant été clair cette nuit, à la faveur des éclaircies nocturnes, le thermomètre baisse sensiblement en 1ère partie de journée avec2° pour Arras et Roclincourt6° à Château Thierry et Etampes sur MarneDans l'après-midi, les températures varient entre 15 à 21 degrés19° à Lille et Lomme20° à Beauvais et Bailleul-sur-Thérain► JeudiBien qu’une dépression aborde la France par le sud-ouest, les Hauts-de-France bénéficient toujours de conditions anticycloniques.C’est une belle journée qui se prépare même si tout de même un petit voile de cirrus se met en place.► VendrediUn voile de nuages élevés qui s’épaissira, en raison toujours du temps perturbé qui sévit ailleurs sur l’Hexagone.Le ciel sera donc encore lumineux, malgré de nombreux nuages d’altitude.Grace à de l’air plus doux qui remonte d’Espagne, les températures sont en hausse, jusque 23 degrés en moyenne.► SamediC’est un temps perturbé qui sera le nôtre. Le ciel sera encombré avec un risque d’averses faibles, bien présent un peu partout dans les Hauts-de-France.Températures de 9 à 24 degrés.► Qualité de l'airLa qualité de l'air restera bonne demain sur l'ensemble des Hauts-de-France, avec des vents qui continueront à disperser les polluants.Texte : Thomas Leridez