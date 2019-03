Météo France : prévisions pour ce mercredi 6 mars et pour les prochains jours

Mercredi

Températures



Jeudi

Vendredi

Enfin samedi

Une perturbation arrivée cette nuit délivre son lot de nuages et de pluies. Elle est accompagnée par un vent orienté au secteur sud, modéré à assez fort, avec des rafales de 40 à 70 km/h du sud-est au nord-ouest de la région et ce toute la journée.Pas d’évolution cet après-midi, toujours du gris, de la pluie, les cumuls attendus pour ce mercredi (sur 25 heures) sont de l’ordre de 5 à 10 mm ponctuellement 15 mm sur la moitié nord-ouest des hauts-de-France, de 10 à 15 mm voire 20 mm ailleurs.Les minimales sont 3 degrés au-dessus des normales et évoluent de 4 à 9°, les maximales de 11 à 14 degrés et sont encore 2 degrés supérieures aux normales.ils vont quand même nous quitter dans la matinée laissant un ciel très changeant mais il faudra attendre la fin de la matinée pour voir les averses perdre de leur activité.Le vent sera passé à l’ouest et soufflera encore en rafales de l’ordre de 60 à 70 km/h. Les minimales iront de 6 à 8°, les maximales de 10 à 13°.La masse d’air sera plus fraîche, mais plus stable ! Donc à l’heure qu’il estEn fin de journée le ciel s’ennuagera à nouveau par l’ouest à l’approche de ma prochaine dégradation. Minimales de 3 à 6°, maximales de 9 à 13°.La perturbation nous quittera à la mi-journée pour ensuite nous laisser un ciel de traîne.Textes : Anne-Sophie Roquette.