Météo France : les prévisions pour ce mercredi 6 novembre (et pour les jours suivants)

Le département du Pas-de-Calais, et plus particulièrement le bassin de la Liane, est en vigilance "crue" orange. Même si la décrue se poursuit, le niveau du cours d’eau à Isques était de 4M70 à 13h30 hier après-midi.Il faut rappeler qu’il est tombé sur la journée de lundi 59,1 mm de précipitations sur le Boulonnais, et qu’à la date du 5 novembre, les précipitations ont déjà atteint, sur le même secteur, 93mm soit quasiment le niveau de la moyenne mensuelle (qui est de 97mm).Aujourd’hui, certes il va pleuvoir, mais normalement dans une moindre mesure. Si vous circulez dans la région ce matin, vous pourriez rencontrer des visibilités brumeuses par endroit (plus particulièrement sur le sud-est de notre territoire).Le ciel lui reste maussade, de faibles gouttes éparses circulent d’ouest en est et semblent plus fréquentes sur le nord-est de la région. Ce matin le vent de secteur nord-est souffle en rafales sur la pointe nord des Hauts-de-France (de 50 à 60 km/h), ces rafales vont s’atténuer en fin de matinée.Dans l’après-midi les averses se décalent vers l’est en perdant de leur intensité, hélas le ciel va rester majoritairement gris sur la région ! Le vent sera faible et variable.Au petit matin les températures sont "de saison", 5 à 9°C.Dans l’après-midi elles sont stationnaires par rapport à hier, 11 à 13°.Dans la nuit de mercredi à jeudi, une perturbation va traverser la région, elle nous quittera par l’est en fin de matinée, à l'arrière c’est un ciel partagé entre nuages et éclaircies – plus lumineux qu’aujourd’hui ? – qui semble nous attendre, mais des averses pourront circuler sur la façade maritime.Le vent sera installé au secteur sud-ouest, et sera modéré à assez-fort (rafales de 50 à 60 km/h sur les côtes, autour de 40 km/h dans les terres). Les températures seront en baisse : 6 et 7° le matin, 10 et 11° l’après-midi.La journée devrait débuter sous un ciel "changeant" et dans l’après-midi un régime d’averses va se mettre en place sur la moitié nord de la région. Le vent sera toujours sensible (rafales sur le quart nord-ouest de 50 à 60 km/h). L’ambiance sera fraîche le matin, 3 à 7°C mais aussi l’après-midi 8 à 12°C.Enfin la tendance pour samedi nous laisse espérer un ciel généralement sec et plus lumineux, mais tout ceci reste à confirmer !