Météo France : prévisions pour ce mercredi 7 août (et pour les prochains jours)

Sous des conditions légèrement dépressionnaires, les averses n’épargnent guère que l’Ouest du Nord et du Pas-de-Calais en cours de nuit. C’est donc sous la grisaille que débute ce mercredi, mais, au fil des heures, ces averses se raréfient et ne concernent plus que l’extrême Est des Hauts-de-France à la mi-journée, où un petit risque orageux se maintient. Le vent d’Ouest se renforce, poussant en bourrasque voisines de 60 kilomètres par heure sur les caps.Ces rafales se généralisent ensuite jusque dans les terres en cours d’après-midi. Sous des pressions en hausse, l’évolution est toutefois favorable, la couverture nuageuse tend à s’amincir et le risque pluvieux ne concerne plus que le Valenciennois et la Thiérache.Les minimales sont homogènes, affichant partout de 15 à 17°.Les maximales sont, elles, tout juste de saison : 20 à 22° sur le côtier, 23 à 25 dans l’intérieur.Une petite poussée anticyclonique positionne une dorsale sur nos territoires. Mais, sous des conditions légèrement dépressionnaires en surface, on peut s’attendre à une journée assez nuageuse par endroits, avant une nouvelle dégradation qui pointe le bout de son nez dans l’ouest de la France.C’est un vendredi fortement perturbé qui nous attend, avec des averses à caractère orageux qui gagnent rapidement l’intérieur des terres, accompagnées d’un flux de Sud modéré, avant de s’estomper progressivement.Les maximales sont néanmoins à la hausse, avec 27° en moyenne. Enfin samedi s’annonce bien gris, pluvieux et venteux durant toute la journée.Texte : Paul Renard